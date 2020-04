¿Debe ampliarse la cuarentena? Conozca qué dicen los especialistas

Perú registra 19.250 casos positivos de coronavirus, cifra que evidencia que el país está llegando a la etapa más crítica de la pandemia. Por ello, el Colegio Médico del Perú fue contundente y señaló que de no ampliarse la cuarentena el número de víctimas mortales ascendería exponencialmente.

El Vicedecano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Ciro Maguiña, señaló que la cuarentena se debe ampliar por lo menos dos semanas más, tiempo que será clave para controlar la pandemia. “Si no se amplía la cuarentena la gente se relaja y va a haber más contagios esa es la realidad, no queremos que estos 20.000 lleguen a niveles que son inmanejables. La economía se puede recuperar, la salud cuando se muere no se recupera, la economía peruana no es mala, no estamos en Venezuela, la economía puede hacer sacrificios”, indicó.

Mientras que, el exministro de Salud el Dr. Abel Salinas expresó que desde el punto de vista médico es válido pedir la ampliación de la cuarentena, pero que ese no debe ser el único aspecto a tomar en cuenta. “No nos olvidemos que lo que necesita el ciudadano no es ser perseguido, el ciudadano necesita sentirse protegido y sentirse protegido significa este tipo de medidas en la primera unidad de atención, no es necesario estar diseñando multas o persecuciones administrativas o judiciales, lo que tenemos que hacer es que el ciudadano entienda que estamos preocupados por su salud”, manifestó.