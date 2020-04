Evite comprar implementos que son de uso exclusivo para personal médico

En medio de la pandemia del coronavirus, que azota duramente decenas de países alrededor del mundo y que cobra la vida de miles de personas, los ciudadanos recurren a la compra desesperada de implementos para protegerse y evitar ser contagiados del COVID-19, sin embargo compran productos que son únicamente de uso exclusivo para el personal médico lo que provoca que su precio aumente exponencialmente.

En páginas de internet dedicadas a la venta online, las mascarillas N 95 se venden en S/ 70, los guantes de nitrilo a S/ 50 y los quirúrgicos en S/ 45, la mascarilla Ffpp2 hecha en Alemania se oferta a S/ 35 e incluye el servicio de entrega inmediata vía delivery.

El infectólogo y tropicalista, el Dr. Luis Ramos informó que, se debe educar a la población ya que los implementos como los guantes son de uso exclusivo para el personal de salud y no para la ciudadanía en general. Estos no protegen al ciudadano, ya que el virus no ingresa por las manos, sino que las utiliza de vehículo para ingresar por la nariz, a los ojos o la boca de cada una de las personas. Además, advierte que sólo el personal médico debe utilizar este tipo de implementos porque son ellos quienes necesitan con mayor urgencia equipamiento de bioseguridad en esta guerra contra el nuevo coronavirus.