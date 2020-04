Hospital Hipólito Unánue: enfermeros denuncian que no tienen implementos para protegerse

Una dramática situación es la que se vive al interior del Hospital Hipólito Unánue, conocido también como “Bravo Chico”. Según el personal médico de este centro de salud, se encuentran expuestos a un contagio seguro de coronavirus, ya que no cuentan con los implementos ni equipamiento adecuados para atender a los infectados y evitar contagiarse.

El presidente del Sindicato de enfermeros del Hipólito Unánue, denuncia que carecen de equipamiento completo para enfrentar la pandemia del coronavirus, incluso a algunos enfermeros se les entrega mandilones, a otros mamelucos y cascos. Aseguró que a quienes se les entrega el equipamiento completo no están en contacto con los pacientes infectados. "El principal tratamiento para estos pacientes con COVID-19 es el oxígeno y no hay oxígeno empotrado y como no está equipado con oxígeno, pues ¿qué hacemos?", declaró.

Según la disposición del Ministerio de salud, todo el personal médico que se encuentre en contacto con pacientes sospechosos de infección del coronavirus, tienen que vestir los implementos necesarios, sin embargo, tal parece ser que no se está cumpliendo en este hospital, según las denuncias de los enfermeros.