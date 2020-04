Hospital del Niño: enfermeras alertan de riesgo de contagio de coronavirus

Dentro de una cápsula y trasladado por dos enfermeros vestidos de blanco con trajes especiales para evitar contagiarse del coronavirus, ingresó un menor de 1 año al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en el distrito de Breña la noche del pasado lunes.

La Secretaria General del Sindicato de Enfermeros del INSN, Lourdes Castillo, informó que el personal de salud no ha tenido preparación logística para la recepción del paciente. Sin embargo, se tomaron todas las precauciones para no contaminar al resto del personal, quienes exigen una explicación de por qué no se trasladó al paciente al hospital de Ate donde cuentan con el equipamiento adecuado para atender a los infectados.

Un grupo de enfermeras, decidió salir a las calles para alzar sus voces y exigir al Ministerio de Salud que los doten del equipamiento adecuado para brindar una atención los pacientes, ya que antes del brote del COVID-19 en nuestro país el hospital ya carecía de implementos y suministros médicos.