Coronavirus podría manifestarse como conjuntivitis

Según un estudio realizado por the Journal of Medical Virology, tras examinar a 30 pacientes cuyo diagnóstico fue positivo para coronavirus, al menos uno de ellos presentó el virus en las lágrimas y las secreciones conjuntivales.

El infectólogo, Luis Ramos informó que de acuerdo al estudio realizado se encontró un aislamiento positivo a nivel de las conjuntivas y las lágrimas en los pacientes, lo que no significa todavía de forma afirmativa que el COVID-19 esté relacionado con esa manifestación de conjuntivitis en esos pacientes. Se trataría de un caso extraño, poco común, así como lo confirma un segundo estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine que sostiene que la conjuntivitis podría ser un raro efecto de la enfermedad.

Seguro usted se preguntará, ¿es posible contraer el coronavirus a través de los ojos?

“El coronavirus se transmite por dos puntos: por las gotas que salen de la nariz o la boca de la persona infectad o por las manos ya que ahí quedan las secreciones. Entonces, a través de las manos una persona que se haya contaminado se pasa la mano por la cara y tiene contacto con los ojos, la nariz o con la boca y permite que el COVID-19 vuelva a ingresar” indicó el infectólogo.