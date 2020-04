Exministra de Salud explica curva de contagio en América Latina

El coronavirus se ha convertido en el peor enemigo del ser humano, apagó la vida de más de 41 mil en todo el mundo. En Brasil se registran más de 4681 casos confirmados de infección por el COVID-19 y 167 personas ya perdieron la batalla.

El impacto del coronavirus en la región evidencia que São Paulo, una de las ciudades más adinerada y populosa de Brasil, registra 98 fallecidos y 1451 personas contagiadas. En Chile existen más de 2700 casos de COVID-19, 12 de ellos ya han fallecido. Por lo tanto, en Santiago de Chile las personas ya cumplen con la cuarentena obligatoria, desde hace una semana.

¿Conoce usted cuál es la diferencia que existe entre estos dos países y el Perú? ´

Nuestro país adoptó fuertes medidas de aislamiento, el resultado se refleja en los gráficos de la curva de contagiados. Perú es el único país de Latinoamérica que está consiguiendo ralentizar el contagio de esta mortal enfermedad, gracias al aislamiento social.

La Exministra de Salud y epidemióloga, Patricia García, señala que el país tomó medidas que en su momento se consideraron drásticas y extremas pero que hoy empiezan a reflejar los resultados. “Aún no entramos a la segunda fase, la etapa más importante donde quedará en cada uno de nosotros la completa responsabilidad de que este virus no continúe. Esa segunda fase no va a ser con la normalidad que teníamos antes, eso lo está viviendo China y lo están viviendo otros países, seguramente vamos a tener que mantener el distanciamiento de 1 o 2 metros, el uso de mascarillas en transportes públicos, se va a propiciar que haya más teletrabajo al 50%, prohibirse ciertas actividades en las que haya muchas personas porque ahí se contagia todo el mundo", indicó la exministra.