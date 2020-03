¿Cómo explicar el toque de queda a personas con autismo y síndrome de Down?

Tras el anuncio de la inmovilización social obligatoria que establece que los peruanos no pueden transitar desde las 6:00p.m. hasta las 5:00a.m. como medida extraordinaria para frenar el avance del coronavirus en el Perú, madres de familias cuyos hijos presentan alguna condición especial como autismo o síndrome de Down, se han visto preocupadas al no saber cómo explicar a sus hijos la imposibilidad de salir de sus domicilios por el toque de queda establecido en el país.

La presidenta de la Asociación Autismo Perú, Fiorella Pita, es madre de un joven autista de 18 años, quien ajeno a toda crisis mundial y emergencia sanitaria no comprende por qué de un momento a otro sus actividades y rutinas diarias cambiaron, producto de ello su horario para dormir se invirtió, ahora permanece despierto en horas de la noche, situación por la que atraviesan decenas de personas en su condición.

La directora de la Asociación educativa Kallpa, Anité Puente-Arnao, indicó que se han registrado agresiones que atentan contra la integridad de los miembros de la familia, por ello es importante que estas personas puedan salir debidamente identificadas con su carnet de discapacidad y acompañadas de un cuidador cumpliendo con las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Salud, para que el aislamiento no afecta la salud de estas personas.

Liliana peña, es madre de un joven de 31 años con síndrome de Down, advierte sobre los grandes retos que conlleva formar y educar a una persona con habilidades diferentes. “Algunos han agredido fuertemente, se hacen heridas, se golpean la cabeza contra la pared, han convulsionado, y las familias tienen miedo de llevarlos a centros de salud para atender cualquier emergencia”, señala.