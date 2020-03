OMS: mascotas no transmiten el coronavirus

Tras la alarma en las redes sociales por la presunta posibilidad de que las mascotas transmiten el COVID-19 a los humanos, la Organización Mundial de la Salud se pronunció y aclaró que los gatos, perros y otros animales de compañía no pueden infectarse ni transmitir el nuevo coronavirus a los humanos

Según el veterinario Pancho Cavero, no existe prueba alguna que revele que perros y gatos transmitan la enfermedad, sin embargo hizo hincapié en la higiene de los animales ya que estos no son transmisores del COVID-19, si son capaces de trasladarlo en su pelaje así como los humanos en las manos si es que las mascotas no tienen buenos hábitos de higiene.

En pleno estado de emergencia y aislamiento social, muchas veces las mascotas son abandonadas a su suerte como sucedió en el distrito de La Victoria, los dueños decidieron cumplir cuarentena en otro domicilio y dejar a las mascotas solas, tras este rescate se registraron más denuncias a través de las redes sociales de gatos y perros en total abandono.

Recuerde que si usted tiene mascota debe ser responsable y cuidar de su higiene, de no poder alimentarla o cuidarla comuníquese con alguna persona o institución que si pueda hacerlo pero evite abandonarla.