Protege tu celular para prevenir el contagio del coronavirus: Aprende a limpiarlo en casa

Para muchos puede ser completamente desapercibido que el teléfono celular incluya en su estructura componentes para alojar el coronavirus. Esto se debe a que el Covid-19 puede vivir en superficies como metal, vidrio o plástico por casi nueve días.

Según las investigaciones de "The Journal of Hospital Infection", las superficies inanimadas parecen convenientes para alojar el virus por más de una semana debido a que son lugares comunes de toques de mano. Por esta razón, se debe lavar bien las manos y usar alcohol en gel, así como también estornudar en el codo. Estas medidas son muy importantes para proteger al teléfono celular del contagio del coronavirus.

No obstante, si ya es tarde y el virus se ha alojado en el celular, la siguiente medida sería pasar a la desinfección. Para ello, se recomienda limpiar el móvil utilizando un pañito húmedo con alcohol sobre toda la superficie. Es importante que no limpie en los sectores o puertos donde se halle los conectores de energía. No olvide que estas recomendaciones pueden ser utilizadas en el hogar.