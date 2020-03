Pasajeros de Europa y Asia llegan al Perú

Pasajeros informan que al llegar al Aeropuerto Jorge Chávez las autoridades le toman la temperatura y le solicitan que llenen un formulario y de acuerdo a las respuestas deben cumplir con aislamiento domiciliario.

Una ciudadana peruana que estuvo en Italia informó que “la situación en Milán es complicada básicamente porque las personas no han tomado las medidas de prevención, yo me aislé 14 días antes de mi vuelo al Perú. Al llegar al aeropuerto, las autoridades me tomaron la temperatura y me solicitaron que por responsabilidad cumpla con el aislamiento domiciliario por dos semanas”. Además denunció que no se le hizo ningún tipo de prueba de descarte del COVID-19 pese a que permaneció en zona de riesgo.

Una ciudadana proveniente de Japón indicó que “allá la situación está muy controlada, existe mucha seguridad, se han tomado medidas de prevención, los colegios están cerrados. Al llegar al aeropuerto nos hicieron llenar un formulario pero no nos hicieron ningún tipo de pruebas de descarte. Es deficiente el protocolo que se sigue en el aeropuerto”.

Como se recuerda el presidente de la República Martín Vizcarra, anunció que los pasajeros que provengan de Italia, Francia, España y China deberán cumplir con un aislamiento de 14 días, como medida de prevención para evitar la expansión del coronavirus en el país.