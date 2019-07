Congreso: reacciones por altos precios de medicamentos en clínicas privadas

A raíz de la denuncia periodística dada por el programa Panorama con respecto a las diferencias abismales de los precios de medicamentos entre clínicas privadas y farmacias, las reacciones no se hicieron esperar en los pasillos del Congreso de la República.

Uno de los primeros en alzar su voz de protesta fue el congresista Juan Sheput, quien hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga en estos casos.

“Por supuesto que tiene que intervenir, este es un asunto que le compete a ellos y nosotros ver el marco legal para evitar esta relación perversa que hay entre empresas dueñas de seguros y que a la vez son dueñas de clínicas”, señaló.

En tanto, para Javier Velásquez Quesquén, se debe crear una entidad que fije un tope al precio de los medicamentos en todos los establecimientos.

“Yo presenté un proyecto de ley para crear una agencia que regule el precio de los medicamentos y eso no es intervención, sino que el mercado de los medicamentos es asimétrico porque no es de libre elección, el paciente cuando el médico le receta no tiene otra opción que comprar lo que el médico le ha recetado”, expresó.

Por su parte César Vásquez, cree que es necesario impulsar la venta de medicamentos genéricos. “Nosotros habíamos propuesto desde hace tiempo que sea el 30% de todo el stock de medicamentos de alta rotación que sean genéricos en cualquier farmacia privada, en la pública debería ser todo lo que se pueda”, opinó.

Finalmente Zulema Tomas, ministra de Salud, sostuvo que buscarán alternativas para combatir esta situación que perjudica a los pacientes.