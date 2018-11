Conozca el secreto natural de la mujer que tiene 70 y parece de 40 años

A simple vista parece tener 40 años, pero en realidad tiene 70, su nombre es Carolyn Hartz, una australiana que asegura haber encontrado el secreto de la juventud eterna.

"Muchos me preguntan cómo hago para mantenerme joven, les digo que no practico deporte, pero sí me ejercito., más que eso, lo importante es llevar una vida sana, sin excesos de ningún tipo" revela la guapa abuela.

Con cuatro nietos a cuestas, esta mujer luce un cutis realmente radiante y además es dueña de un cuerpo de infarto y lo más increíble de todo es que jamás se ha sometido a una sola intervención quirúrgica.

Ella que revela que el secreto para mantenerse joven radica en su alimentación, desde hace 26 años ha dejado de consumir azúcar y los únicos dulces que utiliza en su dieta son los de las frutas.

"hace 26 años me diagnosticaron pre diabetes y desde entonces dejé el azúcar, traté de reemplazarlo por otra sustancia dulce natural y lo hice a tiempo, reconozco que tuve mucha suerte" confiesa Carolyn.

Otro tip que da es que para conservar su rostro rejuvenecido ha tenido que deshacerse de los maquillajes y las cremas hidratantes, lo único que utiliza para limpiarse el cutis es el agua de arroz, un método natural que asegura le ha traído grandes resultados.

Además, para lucir joven esta mujer duerme más de ocho horas diarias, no se desvela, no consume alcohol ni tampoco fuma.

Eso sí, reconoce que mantenerse en forma después de los 40 resulta ser más difícil, pero es posible si uno realmente se quiere.

Debido a su apariencia joven, Carolyn ha recibido varias propuestas para protagonizar sesiones fotográficas y comerciales de televisión.