Congreso bicameral definirá esta semana la conformación de sus comisiones ordinarias

Esta semana se definirá la conformación de las comisiones ordinarias del nuevo Congreso bicameral. En el Senado se tiene previsto aprobar la integración de siete comisiones, mientras que en la Cámara de Diputados se seguirá un procedimiento similar para sus 16 grupos de trabajo.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el presidente del Senado, Miguel Torres, presentará ante el Pleno la propuesta de conformación de las comisiones ordinarias sobre la base de los acuerdos alcanzados en la Junta de Portavoces.

Previamente, los grupos parlamentarios deberán remitir sus propuestas de integrantes para cada comisión, precisando quiénes serán los miembros titulares y suplentes, así como el orden de reemplazo en caso de ausencia.

El cuadro final deberá ser aprobado por el Pleno dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones, realizada el pasado 27 de julio. De esta manera, el plazo para completar el procedimiento vence este 5 de agosto.

Siete comisiones en el Senado

El Senado contará con siete comisiones ordinarias: Constitución y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

Por su parte, la Cámara de Diputados tendrá 16 comisiones ordinarias, entre ellas Constitución, Defensa Nacional, Economía, Educación, Justicia, Salud, Trabajo, Energía y Minas, Producción e Infraestructura.

Una vez instaladas las comisiones en ambas cámaras, estos grupos podrán iniciar el análisis y debate de los proyectos de ley que ingresen al Congreso, así como la elaboración de los respectivos dictámenes.