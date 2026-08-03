Keiko Fujimori anuncia visitas guiadas a Palacio de Gobierno para escolares

La presidenta Keiko Fujimori anunció que en los próximos días se reanudarán las visitas guiadas a Palacio de Gobierno, con el objetivo de acercar a los escolares a la historia y al funcionamiento del Estado.

La iniciativa contempla recorridos de lunes a viernes para estudiantes de distintas instituciones educativas del país, mientras que los fines de semana las visitas también estarán disponibles para el público.

Tras el anuncio, ciudadanos que se encontraban en los exteriores de Palacio de Gobierno destacaron la medida y consideraron que permitirá a más jóvenes conocer el patrimonio histórico y fortalecer su interés por la vida cívica.

Durante la jornada, la mandataria también participó en el cambio de guardia en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno y saludó a los asistentes antes de sostener reuniones con integrantes del Ejecutivo.