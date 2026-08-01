Los Nepobabies: hijos de expresidentes que llegan al poder

El término "nepobabies" se originó en el mundo del espectáculo, pero últimamente también se utiliza en la política para denominar a los presidentes cuyos padres han gobernado.

Ese es el caso de Keiko Fujimori, que luego de cuatro intentos llegó al poder; la actual jefa de Estado tiene el legado de su progenitor, Alberto Fujimori, que gobernó por más de 10 años.

CASOS SIMILARES

Nuestro país registra dos casos similares al de Fujimori Higuchi. Mariano Ignacio Prado gobernó dos periodos: 1865-1868 y 1876-1879; su hijo Manuel Prado Ugarteche, en los periodos 1939-1945 y 1956-1962.

También está el caso de Manuel Pardo y Lavalle, que fue presidente de la República en 1872–1876. Su hijo José Pardo y Barreda, gobernó nuestro país en los periodos 1904–1908 y 1915–1919.