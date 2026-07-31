¿Qué pasará con Nadine Heredia tras la liberación de Ollanta Humala?

La defensa de Nadine Heredia podría solicitar el mismo criterio que permitió la liberación de Ollanta Humala.

La liberación del expresidente Ollanta Humala por decisión del Tribunal Constitucional también abre un nuevo escenario para Nadine Heredia. Según especialistas y su defensa, la ex primera dama podría solicitar que se le aplique el mismo criterio jurídico utilizado en el caso de su esposo.

El fallo del TC beneficia directamente a Humala, ya que fue emitido tras un hábeas corpus presentado por su defensa. Sin embargo, el abogado Wilfredo Pedraza explicó que Nadine Heredia podría presentar un recurso similar o pedir que se extiendan los efectos de la resolución a su caso.

De acuerdo con la defensa, si el Tribunal Constitucional mantiene el mismo criterio, Heredia podría obtener un resultado similar, debido a que ambos fueron procesados por los mismos hechos relacionados con los presuntos aportes a las campañas electorales de 2006 y 2011.

ASILO POLÍTICO

No obstante, especialistas precisaron que el beneficio no es automático y que será necesario que la defensa de la ex primera dama presente las acciones legales correspondientes. Mientras tanto, Nadine Heredia permanece en Brasil bajo asilo político, a la espera de la evolución del proceso judicial.