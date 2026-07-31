Mujer que denunció al diputado Julián Pérez presenta lesiones, según certificado médico legal

Un certificado médico legal confirmó que la mujer que denunció al diputado Julián Pérez Mallqui presenta lesiones traumáticas recientes, entre ellas moretones en brazos, muslos y piernas.

En contraste, el examen practicado al parlamentario determinó que no registra lesiones traumáticas recientes. Ambos fueron evaluados tras la intervención policial.

Las actas policiales indican que los agentes acudieron a un inmueble en San Miguel tras el llamado de la denunciante. Pérez negó haber ejercido violencia física y aceptó ser trasladado a la comisaría.

La denunciante afirmó que esta no sería la primera vez que habría sido víctima de violencia familiar. Además, aseguró que el diputado le habría dicho: "Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo".

Diputado continúa detenido en la comisaría de San Miguel

El diputado Julián Pérez permanece detenido en la comisaría de San Miguel mientras continúan las diligencias por la denuncia de presunta agresión física contra su expareja. La Fiscalía de Familia recibe las declaraciones de la víctima, de los policías que presenciaron los hechos y del parlamentario. En las próximas horas se definirá si se amplía su detención en flagrancia o si recupera su libertad.