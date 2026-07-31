Se realizó la ceremonia de presentación del Canciller Carlos Espá

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá, fue presentado oficialmente durante una ceremonia organizada por la Cancillería, con la participación de autoridades e invitados, en el Palacio de Torre Tagle.

Gracias a su experiencia en comunicación, gestión cultural y vínculos internacionales, forjado dentro y fuera del país, su designación marca un giro relevante en la estructura diplomática nacional.

Presentación oficial en Torre Tagle

Como se recuerda la ceremonia de juramentación y presentación de Carlos Espá como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Perú se realizó el 28 de julio de 2026 en el Palacio de Gobierno, bajo la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Posteriormente, hoy 31 de julio, asumió oficialmente funciones en el Palacio de Torre Tagle.

Cabe señalar que, el nuevo canciller peruano llega al cargo tras haber sido candidato a la presidencia en las Elecciones Generales 2026 por el Partido SíCreo, una agrupación política a la que se afilió en 2023.