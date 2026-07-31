Alejandro Toledo fue trasladado de emergencia a hospital por problemas cardíacos

El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado desde el penal de Barbadillo a un hospital de Ate tras presentar un problema cardíaco y una luxación en el tobillo que le impedía caminar con normalidad.

Su hermano, Pedro Toledo, explicó que el exmandatario también padece cáncer de próstata, problemas cardíacos, gastritis y dificultades de memoria. "Las enfermedades ya vienen de hace mucho tiempo", señaló.

Asimismo, indicó que la familia espera que Toledo pueda cumplir el proceso judicial desde su vivienda. Recordó que el exmandatario tiene 81 años y que existe una norma que beneficia a los internos mayores de 80 años.

Según se informó, no es la primera vez que Toledo es trasladado a un centro de salud por complicaciones médicas. Su solicitud de gracia presidencial aún está pendiente de evaluación y sería revisada en septiembre.