Tribunal Constitucional anula condena de 15 años contra Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso penal seguido contra el expresidente Ollanta Humala y dejó sin efecto la condena de 15 años de prisión que pesaba en su contra por el caso de presunto lavado de activos.

La decisión fue tomada luego de que el Pleno del TC aprobara un recurso de hábeas corpus presentado a favor del exmandatario, relacionado con la investigación por los aportes de campaña de los años 2006 y 2011.

Con este fallo, se ordenó el archivo del proceso judicial y la anulación de la sentencia emitida en abril de 2025. El juzgado competente deberá definir la ejecución de la medida tras recibir la notificación oficial.

De esta manera, Ollanta Humala podría recuperar su libertad en las próximas horas, una vez que las autoridades correspondientes cumplan con la resolución del Tribunal Constitucional.