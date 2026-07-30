Keiko Fujimori se emociona durante ceremonia de Acción de Gracias por el Perú

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, organizada por la comunidad cristiana evangélica, como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Durante el acto, la mandataria se mostró visiblemente conmovida luego de la interpretación de la canción "Aleluya", uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Fujimori asistió al evento acompañada por integrantes de su gabinete ministerial, así como por diputados y senadores.

En el desarrollo de la ceremonia, diversos líderes evangélicos dirigieron mensajes a la jefa de Estado. El pastor Humberto Lay señaló que el poder encuentra su verdadero sentido cuando se ejerce al servicio de la ciudadanía y expresó su respaldo a la mandataria.

DESAFÍOS

Asimismo, otro de los pastores hizo referencia a los desafíos que enfrenta el país, entre ellos el riesgo de un fenómeno de El Niño, la posibilidad de un sismo de gran magnitud y la inseguridad ciudadana, e invocó a mantener la unidad y la fe.

Al término de la actividad, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, destacó el mensaje transmitido durante la ceremonia y afirmó que se trató de una reflexión orientada a fortalecer los valores en el ejercicio de la función pública.

Luego de poco más de una hora, la presidenta abandonó la sede de Misión Carismática Internacional. A su salida saludó a las personas que la esperaban en los exteriores, aunque no brindó declaraciones a la prensa.