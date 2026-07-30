Ministro de Trabajo: "La presidenta no va a disminuir ningún feriado ni tampoco los va a aumentar"

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas que presentará el Ejecutivo al Congreso y explicó que una de las propuestas contempla evaluar el régimen de feriados vigente.

En declaraciones a 24 Horas, el titular del sector descartó que el Gobierno tenga previsto reducir el número de feriados. "La presidenta no va a disminuir ningún feriado ni tampoco los va a aumentar. Lo que va a haber es un proceso de evaluación que, de repente, ratifica el número de feriados o, de repente, alguno se convierte en no laborable, pero de ninguna manera se va a disminuir", sostuvo.

SOBRE AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO

Asimismo, Sheput se refirió al anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de incrementar la remuneración mínima vital a S/ 1.300 y señaló que el objetivo será alcanzar consensos antes de aplicar la medida.

"Se buscará el máximo consenso para que, en el Consejo Nacional del Trabajo, se logre la concertación necesaria para proceder al aumento, que es una decisión política de la presidenta", manifestó.

El ministro añadió que, de concretarse el incremento, este estará acompañado por medidas dirigidas a las micro y pequeñas empresas, así como acciones orientadas a fortalecer la productividad laboral para facilitar la implementación del aumento salarial.