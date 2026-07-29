Gran Parada Militar: Keiko Fujimori se conmueve al ver desfilar a los héroes de Chavín de Huántar y GEIN

Uno de los momentos más emotivos de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar se vivió cuando desfilaron los integrantes del Comando Chavín de Huántar. La presidenta Keiko Fujimori no pudo ocultar su emoción al rendir homenaje a los militares que protagonizaron el rescate de los 72 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón, el 22 de abril de 1997, considerada una de las operaciones de rescate más exitosas del mundo.

Durante el paso de la histórica unidad, se recordó el sacrificio del coronel Juan Valer y del capitán Raúl Jiménez Chávez, quienes perdieron la vida durante la operación. Según destacó el vocero del Ejército, general Edwin Medina, la misión dejó un legado reconocido a nivel internacional al lograr rescatar con vida a 71 de los 72 rehenes, consolidándose como un referente mundial en operaciones especiales.

En la ceremonia también desfiló el actual ministro del Interior, César Astudillo, quien integró el Comando Chavín de Huántar. Asimismo, participaron los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), unidad de la Policía Nacional que logró capturar al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, marcando un punto de quiebre en la lucha contra el terrorismo en el Perú.

TAMBIÉN DESFILÓ MIYASHIRO

El paso del GEIN fue encabezado por el senador Marco Miyashiro, quien lideró el grupo durante la operación de captura. La vocera de la Policía Nacional, coronel Rocío Mayhua, recordó que el seguimiento de evidencias encontradas en la basura del inmueble donde se ocultaba Guzmán fue clave para confirmar su ubicación y ejecutar con éxito el denominado "Plan Victoria", una operación que cambió el curso de la historia del país en la lucha contra el terrorismo.