Keiko Fujimori se reunió con altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó este miércoles una reunión con los principales mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Palacio de Gobierno, como parte de las actividades oficiales de su segundo día de gestión. El encuentro se realizó luego de la ceremonia en la que fue reconocida como jefa suprema de ambas instituciones.

En la reunión participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Augusto Briceño Valdivia; el comandante general del Ejército, general Oswaldo Martín Calle Talledo; el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; el comandante general de la Fuerza Aérea, general Mario Contreras León-García; y el comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Manuel Arriola Delgado.

El encuentro tuvo lugar horas después de la ceremonia protocolar realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, donde la mandataria recibió el Bastón de Mando e insignias que la acreditan como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución.

PRIMERAS ACTIVIDADES OFICIALES

La reunión forma parte de las primeras actividades oficiales del nuevo Gobierno y se enmarca en las coordinaciones entre el Poder Ejecutivo y las instituciones responsables de la defensa nacional y la seguridad interna del país, en el contexto del inicio de la gestión presidencial y de las celebraciones por Fiestas Patrias.