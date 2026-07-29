Keiko Fujimori se emocionó durante paso de los comandos Chavín de Huántar en la Gran Parada Militar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar al conmoverse hasta las lágrimas durante el paso de la compañía de comandos Chavín de Huántar frente a la tribuna oficial.

La mandataria llegó a la avenida Brasil a bordo de un jeep, desde donde saludó a la población con besos y gestos de agradecimiento. Vecinos apostados en edificios y a lo largo del recorrido respondieron con aplausos y saludos mientras la caravana avanzaba hacia el estrado principal.

A pocos metros de la tribuna de honor, Fujimori descendió del vehículo y completó el recorrido a pie, resguardada por su equipo de seguridad. Posteriormente, fue recibida por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Briceño Valdivia, quienes le dieron el saludo protocolar.

Tras recibir el parte del comandante general de la II División del Ejército, la jefa de Estado rindió homenaje a la Bandera de Guerra y saludó a las principales autoridades del país, entre ellas el presidente del Senado, Miguel Torres; la presidenta del Poder Judicial, Janeth Tello; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, además de otras autoridades del Estado.

PRESIDENTA SE EMOCIONA

Uno de los instantes más significativos de la ceremonia se produjo cuando la compañía de comandos Chavín de Huántar desfiló frente a la tribuna oficial. Keiko Fujimori aplaudió el paso de la unidad y no pudo contener las lágrimas durante el homenaje a los militares que participaron en la histórica operación de rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón.