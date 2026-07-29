Canciller Carlos Espá apuesta por restablecer relaciones con México

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que Perú y México deben retomar el camino de la integración al señalar que son países hermanos.

El canciller Carlos Espá expresó su confianza en que el Perú pueda restablecer las relaciones diplomáticas con México, al considerar que ambos países mantienen profundos vínculos históricos y culturales. Tras participar en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la nueva gestión buscará fortalecer la integración con el país norteamericano y dejar atrás las diferencias que ocasionaron el rompimiento de las relaciones bilaterales.

“Perú y México son dos países hermanos, son países tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, somos herederos de dos culturas inmensas. No podemos estar separados de México. Tenemos que estar juntos”, afirmó Espá. Asimismo, al referirse al pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará al Congreso, manifestó su confianza en alcanzar consensos y exhortó a todas las fuerzas políticas a priorizar los intereses del país y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Respecto al caso de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre de 2025, el canciller indicó que el Consejo de Ministros evaluará el eventual otorgamiento del salvoconducto respetando los tratados internacionales. “Estoy seguro también que en el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a los principios del derecho internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas del año 1954, que desde mi punto de vista es muy clara”, declaró.

SOBRE SITUACIÓN DE BETSSY CHÁVEZ

Cabe recordar que el pedido de salvoconducto presentado por México fue rechazado por el Estado peruano, decisión que derivó en el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Con las declaraciones del nuevo canciller, el Gobierno abre la posibilidad de recomponer esos vínculos, mientras la situación jurídica y diplomática de Betssy Chávez continúa pendiente de una decisión oficial del Ejecutivo.