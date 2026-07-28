Keiko Fujimori da balconazo desde Palacio de Gobierno

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, protagonizó uno de los momentos más emotivos de las celebraciones por Fiestas Patrias al salir al balcón principal de Palacio de Gobierno para saludar a los ciudadanos que participaban en el Gran Pasacalle por el Perú, organizado por la Municipalidad de Lima. La mandataria no pudo ocultar su emoción cuando el cantante Juan “El Zambo” Barbieri interpretó el emblemático tema “Contigo Perú”, considerado por muchos como un segundo himno nacional.

La jefa de Estado apareció en el balcón mientras diversas delegaciones de danzas, entre ellas agrupaciones de morenada, recorrían la Plaza de Armas. Las cámaras de TV Perú captaron a Keiko Fujimori visiblemente conmovida durante la interpretación de la canción de Augusto Polo Campos, mientras saludaba a las miles de personas que acudieron al Centro Histórico para celebrar un nuevo aniversario de la Independencia del Perú.

Tras el homenaje musical, la mandataria ofreció sus primeras declaraciones como presidenta de la República. Keiko Fujimori agradeció la presencia de las delegaciones internacionales que participaron en la ceremonia de transmisión de mando y reafirmó su compromiso de trabajar por la ciudadanía. “Cumplimos 205 años de Independencia. Hoy celebramos a nuestro país. Vamos a poner el Estado nuevamente al servicio del ciudadano”, expresó.

MANIFESTÓ ESTAR EMOCIONADA

Asimismo, la presidenta manifestó sentirse emocionada por la responsabilidad asumida y destacó la conformación de su primer gabinete ministerial, encabezado por Luis Galarreta. Señaló que el equipo está integrado por profesionales con experiencia y conocimiento de sus respectivos sectores, y aseguró que afronta con optimismo el inicio de su gestión con el objetivo de ofrecer resultados concretos para el país.