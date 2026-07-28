Keiko Fujimori asegura que gobernará solo 5 años

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su gestión respetará estrictamente el periodo constitucional y culminará en el 2031. Durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso, la mandataria afirmó que gobernará únicamente por los próximos cinco años y descartó cualquier intención de prolongarse en el poder. “Desde este 28 de julio del 2026 empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más”, expresó.

En su discurso, Fujimori sostuvo que el poder conferido por el voto popular solo tiene sentido cuando se ejerce al servicio de la ciudadanía. Asimismo, señaló que asume la conducción del país en un contexto complejo y reconoció que el Perú atraviesa una etapa difícil marcada por diversos problemas estructurales.

La jefa de Estado afirmó que recibe un país “marcado por el abandono”, con un Estado debilitado por la improvisación y sin una visión de largo plazo. Además, cuestionó la falta de gestión estratégica y aseguró que la corrupción ha afectado el funcionamiento de las instituciones públicas, por lo que prometió impulsar cambios para recuperar la confianza de la población.

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

El mensaje presidencial se desarrolló en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición. Mientras la mandataria exponía los principales lineamientos de su gestión ante el Congreso, el excandidato presidencial Roberto Sánchez encabezó una manifestación. Durante su intervención, Keiko Fujimori también anunció medidas económicas y sociales, entre ellas el incremento de Pensión 65, el aumento de la remuneración mínima vital y otras iniciativas orientadas a reactivar el país.