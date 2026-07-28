Keiko Fujimori anunció aumento de Pensión 65 y ampliación de Beca 18

Durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, la presidenta Keiko Fujimori anunció un conjunto de medidas económicas y sociales orientadas a fortalecer la protección de los adultos mayores, promover el empleo, ampliar el acceso a la educación superior y acelerar la ejecución de obras de infraestructura. Entre los principales anuncios destacó el incremento del subsidio de Pensión 65, que pasará de S/350 a S/700 para los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

La mandataria indicó que esta medida estará acompañada del despliegue de brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y de frontera, con el objetivo de incorporar a más beneficiarios al programa. Sobre este anuncio, el economista Carlos Adrianzén señaló que será necesario conocer el número de personas que accederán al beneficio para evaluar el impacto y la sostenibilidad de la propuesta.

En materia laboral, Keiko Fujimori confirmó el incremento de la remuneración mínima vital a S/1.300, acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de facilitar la formalización del empleo. Además, anunció el fortalecimiento de programas dirigidos a jóvenes de entre 14 y 24 años para mejorar su inserción laboral y la ampliación de Beca 18 para que más estudiantes accedan a estudios superiores. No obstante, Adrianzén advirtió que un aumento del salario mínimo podría elevar los costos laborales del sector formal y favorecer el crecimiento de la informalidad.

PLAN DE INFRAESTRUCTURA

En infraestructura, la presidenta reafirmó el compromiso de culminar la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ejecutar las líneas 3, 4, 5 y 6, implementar sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, además de desarrollar los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca. También anunció la ejecución de proyectos viales como las carreteras Oyón–Canta–La Viuda, Puerto Ocopa–Atalaya, la Vía de la Sierra, la carretera Los Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial Nacional N.° 4. El desafío del Ejecutivo será ahora convertir estos anuncios en obras concretas y resultados para la población.