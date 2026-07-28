Javier Milei recibe el título de doctor honoris causa durante su visita al Perú

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este martes el título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), en una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.

La universidad informó que la distinción fue concedida en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como por las políticas orientadas a la modernización del Estado.

Durante su discurso de agradecimiento, Milei expresó su reconocimiento a las autoridades de la universidad y señaló que este homenaje representa tanto un reconocimiento a su gestión como un incentivo para continuar con su labor al frente del Gobierno argentino.

TOMA DE MANDO DE KEIKO FUJIMORI

Asimismo, el mandatario destacó su presencia en el Perú con motivo de la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori y le deseó éxitos al inicio de su gestión. "Es un gusto para mí estar en Perú, en particular en el día de la asunción de Keiko Fujimori, a quien le deseo un próspero mandato", manifestó el jefe de Estado argentino.