Primer Consejo de Ministros se realizará este 29 de julio

Tras asumir el Ministerio de Cultura, Alberto Beingolea adelantó que el gabinete sostendrá su primer Consejo de Ministros a las 7:00 a. m.

Alberto Beingolea Delgado brindó sus primeras declaraciones luego de ser nombrado ministro de Cultura por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y adelantó que el nuevo gabinete ministerial sostendrá su primer Consejo de Ministros este martes 29 de julio.

En declaraciones a 24 Horas, el flamante ministro señaló que la reunión está prevista para las 7:00 de la mañana y precisó que durante la sesión se aprobará un decreto de urgencia antes de que los integrantes del gabinete participen en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

"Entiendo que será a las 7 de la mañana y hay que firmar un decreto de urgencia. Va a ser un consejo rápido donde se tomarán decisiones y luego tenemos que ir al desfile", manifestó.

RETOS

Consultado sobre los retos que asumirá al frente del Ministerio de Cultura, Beingolea reconoció que se trata de una de las carteras con menor asignación presupuestal dentro del Ejecutivo. Sin embargo, resaltó la importancia del sector para fortalecer la identidad nacional y promover el patrimonio cultural del país.