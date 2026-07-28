Keiko Fujimori durante su mensaje a la Nación: “recibimos un país marcado por el abandono”

ACTUALIZACIÓN:

2:03 p.m.: Keiko Fujimori: "Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar"

2:00 p.m.: Keiko Fujimori hace un llamado a las bancadas de oposición para tender puentesde diálogos.

1:55 p.m.: Keiko Fujimori anuncia que durante su gestión, el sueldo mínimo se incrementará a S/1300.

1:50 p.m.: Keiko Fujimori promete mejorar las vías en el interior del Perú. Además, la conexión de provincias por medio de trenes.

1:47 p.m.: Keiko Fujimori anuncia ampliación de Pensión 65. Adultos mayores pasaran de cobrar S/ 350 bimestral a S/ 700.

1:45 p.m.: Keiko Fujimori envía mensaje a los jóvenes y anuncia ampliación de Beca 18.

1:35 p.m.: Keiko Fujimori anuncia lucha contra la inseguridad ciudadana para recuperar la tranquilidad a los peruanos.

1:30 p.m.: Keiko Fujimori: "El Estado volverá a estar al servicio del ciudadano".

1:24 p.m.: Keiko Fujimori revela que se recibió un país en total abandono.

1:22 p.m.: En sus primeras palabras, Keiko Fujimori hizo hincapié en que asume el cargo más sagrado que puede tener un ciudadano, destacando la responsabilidad que implica conducir los destinos del país. Asimismo, juró defender la Constitución y trabajar por el bienestar de todos los peruanos, poniendo especial énfasis en aquellos sectores que han permanecido al margen del crecimiento económico y del desarrollo nacional durante los últimos años.

1:19 p.m.: Keiko Fujimori comienza su Mensaje a la Nación.

1:12p.m.: Keiko Fujimori, recibe la banda presidencial de parte del Presidente del Senado Miguel Torres, posteriormente procede a entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Perú.

1:08 p.m.: Keiko Fujimori procedió a firmar el Acta de Asunción al cargo. Posteriormente, realizó el acto de juramentación como presidenta de la República, asumiendo oficialmente la conducción del país para el nuevo periodo de gobierno.

1:03 p.m.: Keiko Fujimori ingresa al hemiciclo del Congreso y es recibida entre aplausos por todos los miembros del Parlamento, titulares de otras instituciones públicas del país e invitados internacionales (presidentes, embajadores).

12:59 p.m.: Keiko Fujimori llegó al Palacio Legislativo, donde fue recibida por la comisión de recibo encargada de dar inicio al protocolo establecido para la ceremonia de transferencia de mando. Asimismo, las Fuerzas Armadas le rindieron los honores correspondientes antes de su ingreso al Congreso de la República.

12:44 p.m.: Keiko Fujimori salió del Palacio de Torre Tagle y se dirige al Palacio Legislativo para participar en la ceremonia de transferencia de mando, donde asumirá oficialmente la Presidencia de la República.

12:11 p.m.: La familia de la presidenta electa, Keiko Fujimori, se hizo presente en los balcones del Congreso de la República para presenciar la ceremonia de transferencia de mando, uno de los momentos más importantes de la jornada protocolar. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia de su hermano, Kenji Fujimori, quien en algún momento formó parte de su agrupación política.

11:54 p.m.: Miguel Torres, presidente del Senado, recibió la banda presidencial como parte del acto protocolar que marca la culminación del mandato de José María Balcázar, dando inicio oficialmente a la ceremonia de transferencia de mando.

Posteriormente, la insignia presidencial será entregada a Keiko Fujimori, quien asumirá formalmente la Presidencia de la República para el nuevo periodo de gobierno.

NOTA ANTERIOR

A pocos minutos de realizarse la ceremonia de transferencia de mando por parte de José María Balcázar, Keiko Fujimori se convertirá oficialmente en la primera mujer elegida presidenta de la República, en cumplimiento del acto protocolar establecido para el inicio de una nueva gestión gubernamental.

Asimismo, Fujimori se alista para brindar su primer Mensaje a la Nación, un discurso que ha generado gran expectativa entre la ciudadanía, que espera conocer las principales medidas y lineamientos que marcarán el rumbo de su gobierno frente a los diversos problemas que enfrenta el país.