Presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó al Perú para asistir al cambio de mando

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó la noche de este lunes al Perú para participar en la ceremonia de transmisión del mando supremo, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República. El mandatario arribó al Grupo Aéreo N.° 8 a las 8:15 p. m. a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile, acompañado de su esposa y una amplia comitiva integrada por altas autoridades y representantes de la prensa.

A su llegada, Kast fue recibido por el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, en representación del Estado peruano. Durante la ceremonia de bienvenida, el jefe de Estado chileno recibió los honores protocolares correspondientes a su investidura por parte de la Guardia de Honor de la Fuerza Aérea del Perú.

Tras el acto oficial, el mandatario saludó a las autoridades peruanas presentes y a los representantes de la Embajada de Chile en el país, antes de retirarse de la base aérea. Su visita forma parte de la llegada de las delegaciones internacionales invitadas a los actos oficiales por el cambio de mando presidencial.

ESPERAN A JAVIER MILEI

Para las próximas horas también está previsto el arribo del presidente de Argentina, Javier Milei, quien, al igual que otros jefes de Estado de la región, participará en la ceremonia de investidura que se llevará a cabo este martes 28 de julio en la sede del Congreso de la República.