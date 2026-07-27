Gabinete Galarreta promete resultados en sus primeros 100 días

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, presentó oficialmente a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros del próximo gobierno. Durante el anuncio, realizado en el local partidario de Fuerza Popular, destacó que eligió al excongresista por su lealtad, capacidad de trabajo y compromiso con el país. Asimismo, señaló que le ha encomendado conformar un gabinete unido, con sentido de urgencia y enfocado en atender las principales demandas de la ciudadanía.

Al tomar la palabra, Galarreta agradeció la confianza de la mandataria electa y adelantó que su equipo ya trabaja en la elaboración de decretos supremos y en un pedido de delegación de facultades al Congreso. Aseguró que en los primeros 100 días de gestión la población empezará a ver avances en materia de seguridad ciudadana, uno de los ejes del plan de gobierno "Perú con Orden". Además, indicó que desde el primer día se ejecutarán acciones para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, al considerar que existe un retraso en las medidas adoptadas por la administración saliente.

Durante la ceremonia, Keiko Fujimori también confirmó que el economista Elmer Cuba asumirá el Ministerio de Economía y Finanzas. El futuro titular del sector afirmó que revisará las leyes aprobadas por el Congreso unicameral que podrían afectar la sostenibilidad de la caja fiscal y sostuvo que, de ser necesario, propondrá modificaciones para preservar la estabilidad de las finanzas públicas.

CARLOS ESPÁ SERÁ CANCILLER

La presidenta anunció además que Carlos Espá será el próximo ministro de Relaciones Exteriores. Consultado sobre un eventual salvoconducto para la expremier Betsy Chávez, el futuro canciller evitó confirmar o descartar esa posibilidad y señaló que cualquier decisión será evaluada por el Consejo de Ministros, respetando las convenciones internacionales sobre asilo. En las próximas horas, el gobierno entrante completará la presentación de los integrantes del Gabinete Galarreta.