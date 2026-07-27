Silvana Robles: “No he sido la única que no mostró su voto”

La senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú, rechazó las acusaciones en su contra por no haber mostrado públicamente su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado y afirmó que respaldó a la lista 2. Sus declaraciones se dieron luego de que el líder de su agrupación política, Roberto Sánchez, anunciara su suspensión temporal mientras se realizan las investigaciones sobre lo ocurrido.

Robles negó haber contribuido al triunfo de la lista 1, integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que se impuso por 30 votos contra 29 tras registrarse un voto viciado. La legisladora sostuvo que marcó por la lista opositora y solicitó que se revisen las grabaciones de seguridad para determinar el origen del voto invalidado. “Por supuesto que marqué por la lista 2, tal como lo hice en la primera votación”, manifestó.

Asimismo, la parlamentaria aseguró que no fue la única integrante de la coalición opositora que no mostró su voto ante el pleno. En ese sentido, señaló que una senadora del Partido Cívico Obras tampoco habría exhibido su cédula al momento de sufragar y pidió que ese hecho también sea considerado durante las investigaciones.

SE SOMETE A INVESTIGACIONES

Finalmente, Robles reconoció que fue un error no mostrar públicamente su voto, pero insistió en que ello no la convierte en responsable del resultado de la elección. Además, reiteró que rechaza ser calificada de “traidora” y sostuvo que las indagaciones permitirán esclarecer lo sucedido durante la sesión en la que se eligió a la nueva Mesa Directiva del Senado.