Ángel Delgado analiza nombramiento de Luis Galarreta como premier de Keiko Fujimori

A pocas horas de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori ofreció una conferencia de prensa en la que anunció a Luis Galarreta como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Galarreta no será el único que ocupará un cargo importante en la gestión de Fujimori Higuchi. También se designó a Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, mientras que el excandidato presidencial por el partido Sí Creo, Carlos Espá, asumirá como canciller.

En medio de este escenario, Ángel Delgado analizó en 24 Horas el nombramiento de Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El especialista recordó que el exaspirante a Palacio de Gobierno respaldó en todo momento a la mandataria electa. Sin embargo, consideró que no contaría con toda la experiencia necesaria para dirigir la Cancillería.

“El nombramiento de Espá responde al deseo de tener un gabinete multicolor. Ha estado alineado con la defensa de la democracia y, en la segunda vuelta, apoyó a Keiko Fujimori. Evidentemente, no es un hombre de la academia ni tiene vínculos con la diplomacia. Ese es un aspecto que debe corregirse. Su nombramiento es más político que técnico”, manifestó.

APRUEBA DESIGNACIÓN DE LUIS GALARRETA

De acuerdo con Ángel Delgado, Keiko Fujimori acertó con la designación de Luis Galarreta debido a la experiencia que ha adquirido durante su trayectoria política. “Es un personaje conocido en el ámbito político. Ha sido presidente del Congreso en una época difícil”, señaló.

Finalmente, Delgado saludó el nombramiento de Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y destacó que reúne las condiciones necesarias para asumir esta importante cartera. “Es una persona con bastante experiencia”, concluyó.