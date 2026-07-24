Pedido de entregar banda presidencial sería inconstitucional

El pedido para que el presidente saliente, José María Balcázar, entregue la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori, durante la ceremonia de cambio de mando sería inconstitucional, según especialistas.

La controversia surge a pocos días de la ceremonia de asunción, en medio de las expectativas por el protocolo que se seguirá durante la transferencia de mando.

De acuerdo con la interpretación constitucional, la entrega de la banda presidencial debe realizarse conforme al procedimiento establecido y no por decisión directa del mandatario saliente.

El tema ha generado debate político y jurídico, mientras se espera que las autoridades definan cómo se desarrollará oficialmente la ceremonia de cambio de mando.