Senadores y diputados juramentaron entre arengas, polémicas y curiosos incidentes

ACTUALIZACIÓN

La juramentación de los nuevos senadores y diputados dejó diversos momentos que marcaron la jornada parlamentaria. Algunos legisladores expresaron consignas políticas a favor de Pedro Castillo y Alberto Fujimori. También se registraron incidentes y curiosas escenas durante la ceremonia. La nueva Mesa Directiva del Parlamento será elegida este domingo.

NOTA ANTERIOR

El Congreso de la República inicia este viernes una nueva etapa en su historia con la instalación de la Junta Preparatoria del periodo parlamentario 2026-2031, donde se dará paso al retorno del sistema bicameral después de más de tres décadas.

La sesión de instalación comenzó a las 9:00 de la mañana con la presencia de más de 90 legisladores y bajo la conducción del senador electo Miguel Torres Morales, presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. Según el Reglamento del Congreso.

Durante el acto se realizó la lectura de los resultados oficiales remitidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como de las disposiciones reglamentarias y documentos que formalizan el inicio de funciones del nuevo Parlamento bicameral.

JURAMENTACIÓN POR SEPARADO

Asimismo, los 60 senadores electos juramentaron a las 11:00 de la mañana en el hemiciclo del Senado, ceremonia que será presidida por Miguel Torres Morales. Por su parte, a las 4:00 de la tarde, los 130 diputados electos harán lo propio en el hemiciclo principal del Congreso bajo la conducción de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, encabezada por Cecilia Chacón de Vettori.

Tras haber finalizado ambas ceremonias, las autoridades parlamentarias declararán formalmente constituidos el Senado y la Cámara de Diputados, además se realizará la convocatoria para la elección de las Mesas Directivas para el próximo domingo 26 de julio.

RESPECTIVAS FUNCIONES

Por otro lado, la Cámara de Diputados tendrá a su cargo la presentación, debate inicial y aprobación de los proyectos de ley, además de las funciones de control político al Poder Ejecutivo, incluyendo la facultad de interpelar y censurar ministros.

Asimismo, el Senado actuará como segunda instancia legislativa encargada de revisar y evaluar las iniciativas aprobadas por la cámara baja antes de su decisión definitiva.