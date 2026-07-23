Futuro ministro de Educación de Keiko Fujimori ya trabaja en plan para mejorar colegios

El futuro ministro de Educación del gobierno de Keiko Fujimori ya trabaja en propuestas para acelerar la construcción y remodelación de colegios que se encuentran en malas condiciones.

La presidenta electa señaló que su próximo titular del sector viene desarrollando ideas para atender la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de los centros escolares a nivel nacional.

Fujimori también descartó los rumores sobre una eventual eliminación de los feriados y la CTS durante su gobierno. Aseguró que los días no laborables se mantendrán para promover el turismo interno y calificó como falsa la versión sobre la eliminación de la Compensación por Tiempo de Servicios.

Por otro lado, Pier Figari, diputado electo de Fuerza Popular, se pronunció sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo y señaló, a título personal, que considera que no correspondería otorgarle este beneficio.