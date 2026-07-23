Presidente Balcázar afirma que entregará banda presidencial el 28 de julio

El presidente interino de la República, José María Balcázar, aseguró que entregará la banda presidencial durante la ceremonia de transferencia de mando del próximo 28 de julio. En ese contexto, solicitó al Congreso de la República las facilidades institucionales para participar en el acto protocolar con el que culminará su gestión al frente del Ejecutivo.

No obstante, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, explicó que, si bien Balcázar continuará ejerciendo la Presidencia de la República hasta el 28 de julio y no existirá un vacío de poder, deberá entregar la banda presidencial al nuevo titular del Parlamento el 27 de julio, debido a que su periodo como congresista concluye el 26 de julio.

A través de su cuenta en la red social X, Rospigliosi informó que envió una comunicación oficial a Balcázar solicitándole presentarse el 27 de julio en el Congreso para realizar la entrega de la banda presidencial. Asimismo, indicó que será el nuevo presidente del Legislativo quien tome juramento y coloque la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori, durante la ceremonia oficial del 28 de julio.

OFICIO DEL CONGRESO

El oficio difundido por el Congreso establece que Balcázar deberá acudir al Parlamento a las 9:00 de la mañana del 27 de julio para ser recibido por el nuevo presidente del Legislativo. Con este procedimiento, las autoridades buscan garantizar una transición ordenada y el cumplimiento del protocolo constitucional para el cambio de mando presidencial.