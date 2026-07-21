Ministerio del Interior defiende ley que permite a policías y militares ser juzgados en sus fueros

El ministro del Interior, José Zapata, expresó su respaldo a la ley que dispone que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional investigados por presuntos delitos de función sean procesados en la jurisdicción militar y policial. La norma, promulgada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha generado posiciones encontradas entre el Ejecutivo y expertos en materia constitucional.

Durante sus declaraciones, Zapata sostuvo que la nueva legislación fortalece la institucionalidad de la Policía Nacional, ya que establece sanciones severas para aquellos efectivos que incumplan sus funciones o traicionen el uniforme. No obstante, evitó pronunciarse sobre las críticas que advierten un posible favorecimiento a policías y militares mediante el denominado "espíritu de cuerpo".

En contraste, el abogado penalista Carlos Caro afirmó que la norma vulnera la Constitución al ampliar las competencias de la justicia militar. Según explicó, este fuero solo puede conocer casos relacionados con la disciplina y otros bienes jurídicos propios de la función militar, por lo que delitos como homicidio, secuestro, lesiones o peculado deben continuar siendo investigados y juzgados por la justicia ordinaria.

ESPECIALISTAS CUESTIONAN LEY

El especialista también cuestionó el argumento de que la ley endurece las sanciones para policías y militares, al recordar que el Código Penal ya contempla penas para estas conductas. Por ello, advirtió que la norma podría ser impugnada mediante una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que será el encargado de determinar si la ley se ajusta a lo establecido en la Carta Magna.