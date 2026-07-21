FENATEP estaría a punto de ser oficializado como organización sindical

Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, federación fundada por el ex presidente Pedro Castillo, se reunión con el ministro de trabajo, Flavio Cruz con el fin de lograr la inscripción como sindicato.

Ante esto, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha rechazo este pedido indicando que su registro se dio de manera extemporanea lo que para sus representantes es una irregularidad.

RECHAZAN SOLICITUD

Para Lucio Castro, dirigente del SUTEP, la posible inscripción de esta organización constituye una total irregularidad. Además, cuestionó la participación de autoridades como el ministro de Trabajo y el presidente de la República, señalando que estarían haciendo un uso indebido de su poder político.“(...) para presionar y haciendo uso de su poder político asegurar la inscripción de este sindicato que esta plagado de irregularidades (...)”, indicó.

Además resalta que respetan la libertad sindical, pero que es necesario que se respete la normatividad para una inscripción. “Nosotros que estamos de acuerdo con la libertad sindical, consideramos que una organización puede inscribirse siempre y cuando se respete la normatividad y cumpla los requerimientos formales que la ley establece”, agregó.

IMPEDIMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN

Por otro lado, la razón oficial para impedir la inscripción fue que, en una de las versiones de su estatuto, se consignaba una disposición que promovía la lucha armada. Asimismo, la organización no cumplió con realizar otras subsanaciones requeridas dentro del plazo establecido por las autoridades correspondientes.