JNE entrega credenciales a Absalón Vásquez tras declinación de Rafael López Aliaga al Senado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a Absalón Vásquez como senador electo, luego de resolver que Rafael López Aliaga no asumirá el escaño obtenido en las últimas elecciones.

Según explicó el máximo órgano electoral, López Aliaga fue proclamado como senador electo, pero nunca llegó a incorporarse ni a ejercer funciones parlamentarias, por lo que no se aplicó el principio de irrenunciabilidad del cargo. La decisión fue adoptada por mayoría del pleno del JNE.

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara señaló que el fallo responde a un vacío normativo y consideró que la decisión pudo haber correspondido al Congreso. No obstante, reconoció que el JNE optó por evitar que el escaño permaneciera vacante y garantizar la conformación completa de la Cámara de Senadores.

PROYECTO DE LEY

El organismo electoral anunció además que elaborará un proyecto de ley para regular este tipo de situaciones en el futuro, con el objetivo de evitar nuevas controversias sobre la cobertura de escaños vacantes en el Congreso bicameral.