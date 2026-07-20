Keiko Fujimori recibe respaldo de excombatientes antiterrorismo rumbo a su próximo gobierno

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió en su oficina de San Isidro a un grupo de licenciados, veteranos y exintegrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participaron en la lucha contra el terrorismo entre las décadas de 1980 y 2000. Durante el encuentro, los asistentes le manifestaron su respaldo y disposición para contribuir con su gestión.

Los representantes de la Asociación Nacional Defensores de la Democracia destacaron su participación en la pacificación del país y señalaron que están preparados para apoyar las acciones del nuevo gobierno frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Por su parte, Keiko Fujimori agradeció el trabajo realizado por los excombatientes y resaltó el papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante los años de violencia. Asimismo, indicó que su experiencia será tomada en cuenta en la próxima administración.

REUNIONES CON DISTINTOS SECTORES

El encuentro forma parte de las reuniones que la presidenta electa sostiene con distintos sectores antes del inicio de su mandato, con el objetivo de fortalecer alianzas y definir las prioridades de su gobierno.