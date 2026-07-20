Canciller Carlos Pareja se reúne con Keiko Fujimori y confirma asistencia de mandatarios a la toma de mando

El canciller Carlos Pareja sostuvo este lunes una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, con el objetivo de coordinar aspectos relacionados con el protocolo de la ceremonia de transferencia de mando prevista para el próximo 28 de julio. Tras el encuentro, el titular de Relaciones Exteriores confirmó la asistencia de diversas autoridades internacionales que participarán en el acto oficial.

Entre los dignatarios que han confirmado su presencia figuran el rey de España, Felipe VI, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Honduras, Nasry Asfura. Asimismo, asistirá el primer ministro de Aruba, Mike Eman. Pareja añadió que también llegarán al país cancilleres y ministros de Estado de naciones como Japón, China y Marruecos.

Durante la reunión, el canciller y la presidenta electa también analizaron la situación de las relaciones diplomáticas del Perú con México y Venezuela. En el caso venezolano, Pareja explicó que la prioridad es restablecer las relaciones consulares para atender a los miles de ciudadanos peruanos que actualmente se encuentran sin asistencia debido a la suspensión de esos servicios.

SITUACIÓN CON MÉXICO

Respecto a México, el ministro indicó que Keiko Fujimori le informó sobre los contactos sostenidos con representantes del Gobierno mexicano y expresó su confianza en que ambas naciones puedan retomar los canales diplomáticos con la próxima administración. Según señaló, existe interés por parte de México en avanzar hacia una reapertura de las relaciones bilaterales.