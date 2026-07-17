Congreso fija fecha para juramentación de senadores y diputados del nuevo Parlamento bicameral

La Junta Preparatoria del Congreso sesionó por segunda vez y acordó que la juramentación de los integrantes del nuevo Parlamento bicameral se realizará el viernes 24 de julio. Por la mañana asumirán funciones los senadores y, por la tarde, los diputados.

Tras la instalación de ambas cámaras, se abrirá el proceso para elegir a la nueva Mesa Directiva. Las candidaturas podrán presentarse dentro de las 24 horas siguientes y la elección está prevista para el 26 de julio, con el objetivo de dejar todo listo para la asunción presidencial del 28 de julio.

En la sesión también volvió a generar debate el bono de instalación de S/ 15 600 que recibirán los nuevos legisladores para cubrir los gastos de establecerse en Lima. La medida ha sido cuestionada debido a que también alcanzaría a congresistas elegidos por Lima y a algunos parlamentarios reelegidos.

Ante esta situación, representantes del partido Buen Gobierno anunciaron que los senadores y diputados electos por Lima Metropolitana renunciarán al bono, al considerar que no corresponde recibir ese beneficio cuando no existen gastos de traslado o instalación en la capital.