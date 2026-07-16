Congreso culmina su gestión con 78% de desaprobación, según encuesta

El Congreso de la República culmina su gestión con un 78% de desaprobación, según una reciente encuesta. Aunque el rechazo es elevado, no supera el 89% registrado en septiembre de 2025 por la misma encuestadora.

Con este resultado, el Parlamento cierra su periodo con una imagen deteriorada. Ahora, el próximo Congreso bicameral tendrá el reto de recuperar la confianza de la ciudadanía.

El analista político César Campos señaló que el descrédito se debe, entre otros factores, a la percepción de que los congresistas se blindaban mutuamente frente a diversos cuestionamientos.

A ello se suman casos que marcaron la legislatura, como las denuncias contra presuntos congresistas "mochasueldo", los llamados parlamentarios "Niños", los viajes con recursos públicos y las polémicas por el denominado "doble sueldo".