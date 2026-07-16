Carlos Mesía se opone a un eventual indulto a Pedro Castillo: “No hay posibilidades de liberarlo”

En los últimos días se conoció que el expresidente Pedro Castillo habría solicitado un indulto al mandatario José María Balcázar, pedido que ha generado diversas opiniones en el ámbito político. En medio de esta situación, el senador electo de Fuerza Popular, Carlos Mesía, expresó su postura sobre el futuro del exmandatario.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) sostuvo que Balcázar debería concluir su gestión limitándose a la administración del despacho presidencial. Además, consideró que no existen posibilidades de que Castillo Terrones abandone el penal de Barbadillo mediante un indulto.

“El señor Balcázar solo debería dedicarse a administrar el despacho presidencial y no asumir más actos de Gobierno, sino netamente de administración (...) No tiene posibilidades la liberación de Pedro Castillo, salvo que se cometa una grave infracción de la Constitución y un desprecio por la ley (...) Los seguidores de Castillo dicen que es inocente, pero eso lo debe declarar el Poder Judicial y no el presidente de la República”, manifestó.

¿Keiko Fujimori podría liberar a Pedro Castillo?

Algunos sectores políticos han señalado que Pedro Castillo podría recibir un indulto durante el próximo Gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, Carlos Mesía rechazó esta posibilidad. “Mal haría Keiko Fujimori en indultar a una persona de quien se dice que no ha cometido un delito”, declaró el senador electo.

Finalmente, a pocas semanas de asumir su cargo en el Senado, Mesía consideró que Fuerza Popular debería presidir ambas cámaras del Congreso para facilitar la coordinación con el Ejecutivo. “Debería ser Fuerza Popular para garantizar que la presidenta tenga una agenda legislativa”, precisó.