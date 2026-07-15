Alejandro Toledo oficializa pedido de gracia presidencial

Su abogado Carlos Torres Caro presentó el pedido ante el Despacho Presidencial y argumentó la avanzada edad y el estado de salud del expresidente.

La defensa legal del expresidente Alejandro Toledo presentó este miércoles un pedido formal de gracia presidencial ante el Despacho Presidencial para los procesos vinculados a los casos Ecoteva e Interoceánica Sur. El abogado Carlos Torres Caro sustentó la solicitud en la edad del exmandatario y en el delicado estado de salud que, según afirmó, requiere atención médica especializada.

El letrado explicó que la solicitud fue dirigida directamente al presidente José María Balcázar, luego de que este señalara públicamente que los abogados podían presentar este tipo de pedidos. Asimismo, sostuvo que Toledo cumple con los requisitos constitucionales para acceder al beneficio, entre ellos el tiempo de permanencia en prisión, la buena conducta y las condiciones humanitarias derivadas de su estado de salud.

Torres Caro señaló que la prioridad es que el exjefe de Estado reciba atención hospitalaria de manera inmediata y expresó su expectativa de que posteriormente pueda continuar su tratamiento desde su domicilio. Según indicó, la situación médica de Toledo es preocupante y justifica una evaluación humanitaria por parte del Ejecutivo.

RÉGIMEN DE DETENCIÓN DOMICILIARIA

En paralelo, la defensa permanece a la espera de que se aplique la Ley N.° 32181, norma que establece que las personas condenadas mayores de 80 años puedan cumplir sus penas bajo el régimen de detención domiciliaria. La decisión sobre la gracia presidencial y la eventual aplicación de esta ley marcarán el futuro judicial del exmandatario.