Keiko Fujimori recibe credenciales como presidenta electa del Perú: este es el análisis de su discurso

Durante la mañana se realizó la ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, luego de imponerse a Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo 7 de junio.

Durante el acto organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori Higuchi ofreció un discurso en el que adelantó algunos de los lineamientos que buscará impulsar durante su gestión. Sus declaraciones fueron analizadas por Jennifer Infantas, quien compartió su opinión sobre los principales mensajes de la futura mandataria.

En una entrevista con 24 Horas Mediodía, Infantas señaló que la lideresa de Fuerza Popular tendría definidos los objetivos que buscará implementar en el país. Asimismo, consideró que los primeros resultados de su administración deberían comenzar a observarse antes de que termine el año.

“Es un buen indicio de que tiene muy claro que quiere construir legitimidad en el Gobierno (…) No solo tiene que reconstruir el país en términos de institucionalidad y gobernabilidad, sino también construir su propia legitimidad (…) Son buenas señales (…) Debería tener tres ejes durante los primeros 100 días (…) Los principales problemas del país son la seguridad, la economía, el empleo y la atracción de inversiones”, manifestó.

Keiko Fujimori debe asumir una mentalidad de jefa de Estado

De acuerdo con el análisis de Jennifer Infantas, Keiko Fujimori debe dejar atrás su papel de candidata y asumir plenamente una mentalidad de mandataria electa, debido a las responsabilidades que enfrentará desde el inicio de su Gobierno. “A partir de ahora, ya no es una candidata. Su mentalidad debe ser la de una mandataria electa”, sostuvo.

Finalmente, Infantas indicó que la presidenta electa deberá convocar a profesionales idóneos y equipos técnicos capacitados para ocupar los principales cargos públicos. “Hay que buscar una combinación de conocimientos y equipos técnicos que respondan a una gestión política. En el último Gobierno hemos visto una ocupación de cargos sin sentido”, concluyó.